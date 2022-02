Brian Austin Green vader geworden van vijfde kind

Green was lang samen met Megan Fox, met wie hij zoons Noah (9), Bodhi (7) en Journey (5) heeft. In het voorjaar van 2020 kondigde de twee aan dat ze na een huwelijk van tien jaar uit elkaar gingen. De Beverly Hills, 90210-acteur heeft ook een 19-jarige zoon, Kassius, uit zijn relatie met actrice Vanessa Marcil.

Voor ballroomdanseres Burgess, die al veertien seizoenen een van de professionele dansers is bij Dancing with the Stars, is het haar eerste kind. Het nieuws van haar zwangerschap komt in een verdrietige periode voor Burgess; vorige week maakte ze op Instagram bekend dat haar vader Raymond op 72-jarige leeftijd was overleden.