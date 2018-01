Wat gebeurde er in het ROZE paradijs van BARBIE?

Getrouwd en gescheiden. Het leven van Michael en Samantha kent inmiddels aardig wat hobbels. Ⓒ Hollandse Hoogte

Grote paniek in Scheveningen, waar realityster SAMANTHA DE JONG - veel beter bekend als Barbie - vrijdagochtend iets na half negen met grote spoed werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Wat er zich in haar roze paleisje exact heeft afgespeeld, was gisteravond laat nog steeds onduidelijk. Wel is het een feit dat ze al langere tijd gebukt ging onder depressies.