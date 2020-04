Complimenten voor fan na remix nummer Dua Lipa en tune BBC News

Howell zette zijn remix van het nummer Hallucinate maandagavond online. Dinsdagochtend reageerde BBC-presentator Greg James er al op. De dj van Radio One stuurde een link van het nummer door naar de nieuwsredactie van de BBC. „Ben heeft een nieuwe openingstune voor jullie gemaakt”, schreef de dj bij zijn tweet. „Het is een absolute knaller. Gebruik hem meteen.”

Een woordvoerder van BBC News reageerde en meldde aan James dat er „met de bazen” over gesproken gaat worden. Intussen is maker Howell in zijn nopjes met de tweet van James. „Ik zit te blozen boven mijn cornflakes”, schrijft hij in een reactie.

Ook Dua Lipa is te spreken over het werk van Howell. Ze had de link toegestuurd gekregen van de Radio One-dj. „Dank je. Ik denk dat er een nieuwe tune moet komen”, schreef de Britse zangeres op Twitter.

Beluister de remix hieronder.