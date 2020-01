Kathy Griffin geeft jawoord vlak na middernacht

„De hele ceremonie duurde nog geen 14 minuten”, liet Kathy woensdagochtend, Nederlandse tijd, weten via Twitter. Ook postte ze een kort filmpje, met de belofte later meer beelden te delen. „Ik denk dat ik een minuutje of zo met jullie deel voordat we in bed duiken en na acht jaar eindelijk onze relatie consumeren.”

Kathy trouwde in een speciale jurk, dezelfde die ze ruim acht jaar geleden droeg tijdens haar „eerste officiële date” met Rick. „Ik vroeg hem een van mijn jurken uit te kiezen en hij kwam met deze en liet me deze foto zien”, schreef de comédienne bij een kiekje van haar en Randy in een limousine uit september 2011. „Romantiek is weer hot.”

De 59-jarige Kathy leerde de achttien jaar jongere Randy kennen tijdens een wijnfestival. De twee zijn sinds 2011 samen, maar waren in 2018 kort uit elkaar. „We zijn verliefd en kunnen niet stoppen met lachen”, liet Kathy na de ceremonie weten.