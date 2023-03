Premium Het beste van De Telegraaf

Belangrijkste vragen blijven in rapport onbeantwoord Kritiek op Voice-onderzoek: ’Waarheid de dichte mist in geduwd’

Door Kitty Herweijer Kopieer naar clipboard

Volgens de onderzoekers was er sprake van ongewenst gedrag bij ’The voice of Holland’ en durfde niet iedereen daarvan melding te doen. Ⓒ ANP/HH

Hilversum - Wie wist wat en wanneer en wat is er met die informatie gedaan? Dat is een belangrijke vraag na het miljoenenverlies dat gepaard gaat met het van de buis halen van The voice of Holland in januari vorig jaar. Producent ITV Studios liet het advocatenkantoor Van Doorne de afgelopen veertien maanden onderzoek doen naar hoe het zover kon komen. Daarbij zijn drie miljoen items (waaronder e-mails en WhatsApp-berichten) onderzocht, maar de belangrijkste vragen lijken onbeantwoord te blijven.