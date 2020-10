Tiger King-ster Doc Antle aangeklaagd voor dierenmishandeling

Procureur-generaal Mark Herring zei vrijdag dat een maandenlang onderzoek heeft uitgewezen dat Antle en de eigenaar van een dierentuin leeuwenwelpjes hebben gesmokkeld tussen Virginia en South Carolina, melden Amerikaanse media. Ook twee van zijn dochters zijn aangeklaagd voor onder meer dierenmishandeling.

Antle werd eerder dit jaar bekend door de veelbesproken serie over de extravagante dierentuinhouder Joe Exotic. In Tiger King, Murder, Mayhem and Madness was te zien hoe Antle er meerdere vrouwen op nahield die, net als hij, werkten met de vele tijgers en andere wilde dieren in zijn park. Een ex-medewerkster vergeleek haar tijd bij Antle met een sekte.

Ook Exotic zelf kwam in de problemen. Hij zit momenteel een gevangenisstraf van 22 jaar uit wegens dierenmishandeling en het plannen van een moord op zijn aartsvijand, dierenactiviste Carole Baskin.