Televizier-Ring mag niet naar VI of Lubach, wel naar Meilandjes

De afgelopen dagen ontstond rumoer over waarom Vandaag Inside en Lubach niet mee mogen dingen naar een Televizier-Ring. Televizier vindt deze programma’s te veel lijken op Voetbal International en Zondag met Lubach die respectievelijk in 2011 en 2017 wonnen. Voor de Meilandjes geldt dat niet, oordeelt Televizier.

„De redactie heeft geoordeeld dat Chateau Bijstand geen spin-off is van Chateau Meiland, maar een spin-off van Effe Geen Cent Te Makken. Dat format heeft nog geen Gouden Televizier-Ring gewonnen, en kan dus mee doen aan de verkiezing”, laat een woordvoerder desgevraagd weten.

Open discussie

Eerder deze maand werd bekend dat Chateau Bijstand zich heeft gekwalificeerd voor de longlist. Daarop staan uiteindelijk 25 programma’s waar later dit jaar de drie genomineerden uit worden gekozen.

In de reglementen voor de tv-prijs staat al jaren dat programma’s die de prijs al eens hebben gewonnen óf een al te gelijkende spin-off zijn van een eerdere winnaar niet meer kunnen winnen. Televizier bepaalt zelf of een programma wel of geen spin-off is. Dat gebeurt volgens de woordvoerder „middels een open discussie.”

Volgens Televizier zijn er voor zover bekend geen andere programma’s naast Vandaag Inside en De Avondshow die recent hun onvrede uitten over de gang van zaken.

Petitie maakt geen verschil

De petitie die de makers van Vandaag Inside zijn gestart omdat het programma is uitgesloten van deelname aan de Gouden Televizier-Ring, gaat geen verschil maken. Dat laat een woordvoerster van de organisatie desgevraagd aan het ANP weten. De petitie is vrijdagavond rond 17.00 uur bijna 48.000 keer getekend.

Hoofdredacteur van Televizier, Jeroen De Goeij, laat weten het „fantastisch” te vinden dat Vandaag Inside „zo’n grote en toegewijde achterban heeft.” „Dat was ook de reden dat de mannen in 2011 de Gouden Televizier-Ring voor de neus van de grote favoriet wegkaapten. Maar het huidige programma lijkt veel op de winnende versie en is wat de organisatie betreft een spin-off.” De Goeij stelt verder dat de presentatoren van het programma, Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee, wel weer kans maken op de publieksprijs „met een compleet nieuw format.”