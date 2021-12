Premium Het beste van De Telegraaf

BBC-presentator voert al langer oorlog tegen ’koninklijke dwazen’

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Amol Rajan Ⓒ Getty Images

De ’kritiek’ op het Britse koningshuis van BBC-journalist Amol Rajan, die de presentatie van de veelbesproken documentaire The Princes and the Press voor zijn rekening nam, komt niet zomaar uit de lucht vallen. De Golden Boy van de staatsomroep voert al jaren een oorlog tegen de royals en schuwt daarin niet stevig geschut in te zetten. „Prins Philip is een racistische hansworst.”