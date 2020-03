Selena Gomez vond filmkus met Dylan Sprouse vreselijk

Tijdens een bezoekje aan de talkshow van Kelly Clarkson vertelde Selena over de kus. Ze had in 2016 een gastrolletje in The Suite Life Of Zach & Cody en had een enorme crush op Dylans tweelingbroer Cole, die ook in de serie speelde. Tot haar grote teleurstelling moest ze in de aflevering niet Cole, maar Dylan zoenen. „Het was een van de ergste dagen uit mijn leven”, grapte de 27-jarige.

Riverdale-acteur Cole kon het niet laten zijn tweelingbroer te pesten met de ontboezeming van Selena. Bij een nieuwsbericht over haar uitspraak schreef hij op Instagram aan Dylan: „Ik kan in alle eerlijkheid zeggen dat ik nog nooit een meisje dat over mij heb horen zeggen.”