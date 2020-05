JK Rowling doneert miljoen aan goede doelen

De ene helft van het geld gaat naar Crisis, een organisatie die daklozen ondersteunt, en de andere helft naar Refuge, voor slachtoffers van huiselijk geweld.

De donaties komen op een belangrijke dag in het Harry Potter-universum. Het is zaterdag 22 jaar geleden dat de beslissende Slag om Zweinstein (The Battle of Hogwarts) plaatsvond in de boeken rond de wereldberoemde tovenaarsleerling.

Rowling wilde daar echter niet te lang bij stilstaan, zoals ze normaal wel doet. „Het voelt eerlijk gezegd niet gepast om te praten over fictieve sterfgevallen. Te veel mensen verliezen momenteel dierbaren in de echte wereld”, schrijft ze op Twitter.