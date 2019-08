Ook FERGIE duikt op in zaak ’viezerik’ Epstein

Opnieuw ligt Sarah Ferguson onder vuur. Ze deed dubieuze ’zaken’ met Jeffrey Epstein, de miljardair die verdacht wordt van het misbruiken van tientallen minderjarige vrouwen. Ⓒ EPA

De hechte vriendschap tussen de Amerikaanse ’viezerik’ JEFFREY EPSTEIN (66) en leden van de Britse koninklijke familie blijft in Londen voor onaangenaam nieuws zorgen. Eerder bleek al dat KONINGIN ELIZABETH’s zoon PRINS ANDREW nauwe contacten met hem onderhield en met hem wellicht zelfs wat seksfeesten bezocht. Nu is uit het politie-onderzoek duidelijk geworden dat zijn wel vaker onder vuur liggende ex-vrouw SARAH FERGUSON ook rechtstreeks contact met hem had.