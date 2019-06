Afrojack en Tiësto treden op met Metropole Orkest

Volgens Tomorrowland is OUR STORY, zoals het spektakel heet, een gloednieuw concept. De show wordt een spectaculaire reis langs de vele hoogtepunten van Tomorrowland, waarbij de soundtrack wordt geleverd door een aantal van de grootste artiesten die de afgelopen jaren de podia betraden.

De komst van Tomorrowland naar Amsterdam is onderdeel van alle festiviteiten die dit jaar plaatsvinden in het kader van het 15-jarig jubileum van het festival. Naast twee magische zomerweekeinden in België waarvoor 400.000 festivalgangers afzakken naar Boom, vond onlangs ook de eerste wintereditie van Tomorrowland plaats in de Franse Alpen en ging de zender Tomorrowland One World Radio in de ether.

Tickets voor Our Story zijn te koop vanaf 11 juni om 17.00 uur.