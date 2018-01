Virginia Rens steekt Barbie hart onder de riem

„Iedereen denkt dat het leuk is een openbaar leven maar het maakt je meer kapot dan dat je denkt. Tv aanvragen waar ze bijna niks willen betalen omdat ze weten dat je het geld nodig hebt. Mensen zijn meer geïnteresseerd in de shit van een mens dan het goede welzijn” aldus Virginia.

Ook haalt ze flink uit naar mensen die smakeloze reacties over de toestand van Barbie op social media plaatsen. „Vergeet niet dat ook zij ziet wat je over haar schrijft en hoe je over haar denkt. En geloof mij dit doet echt iets met je het raakt je enorm. Denk na voordat je rare dingen roept of denkt want wat er nu is gebeurd zijn veel mensen van medeplichtig.” Virginia sluit af met dat ze hoopt dat Barbie hier goed uitkomt en voor haar eigen leven kiest.