Viaplay hengelt ook darts binnen

NENT en PDC kennen elkaar goed omdat Viaplay de toernooien van de bond al in negen andere landen uitzendt. Onderdeel van hun tiende overeenkomst is een nieuw toernooi op Nederlandse bodem ’waaraan de grootste spelers ter wereld meedoen’. Details daarover verwachten ze binnenkort te kunnen delen.

Michael van Gerwen, drievoudig wereldkampioen en een van de smaakmakers van de dartsport, is in zijn nopjes met de deal. „Er is zoveel talent in darten in Nederland en het is geweldig dat fans PDC-toernooien bij Viaplay kunnen zien vanaf begin volgend jaar.” Hij voegt daaraan toe: „We kunnen met zijn allen positief uitkijken naar de toekomst met hen.”

Miljoenenpubliek

Momenteel zijn de PDC-toernooien nog te zien op RTL7. Vorige week wist sportmarketeer Chris Woerts al te melden dat RTL de uitzendrechten zou kwijtraken aan de nieuwkomer. Dat wordt met de bevestiging door NENT dus officieel. Op RTL7 waren de wedstrijden met Nederlandse toppers regelmatig goed voor meer dan een miljoen kijkers.

Peter Nørrelund, sportbaas van NENT, is trots op het binnenhalen van de darts-rechten. „Grote namen als Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld hebben voor een enorm Nederlands dartpubliek gezorgd”, zegt hij. „Viaplay ligt nu op schema met de beste premium sporten in Nederland.”

Naast darten zullen ook de Formule 1 en de Bundesliga straks te zien zijn als Viaplay begin 2022 van start gaat in Nederland. Wat een abonnement gaat kosten, is nog onduidelijk. Vermoedelijk is de prijs mede afhankelijk van de verdere rechten die de streamingdienst weet binnen te halen.