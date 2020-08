Dochter Steve Irwin zwanger van eerste kind

Op de foto houden de aanstaande ouders een minishirtje van de Australia Zoo vast. „Kleine krijger op komst in 2021” begint Bindi haar bericht. „Chandler en ik kunnen trots vertellen dat we in verwachting zijn. Hoewel ik pas in mijn eerste trimester zit, willen we dat jullie vanaf het begin deel zijn van dit nieuwe hoofdstuk in ons leven.”

Ook man Chandler kan niet wachten tot de baby er is. „Vader worden is het hoogtepunt van mijn leven. Ik kan niet wachten om aan dit nieuwe avontuur te beginnen.”