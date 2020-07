AvroTros komt met alternatieve Pride-uitzending

Ellie Lust en Rik van de Westelaken nemen de kijker op NPO 3 mee langs de meest bijzondere Pride-boten door de jaren heen en laten mensen aan het woord die zelf ooit op een boot hebben gestaan. Daarnaast krijgt Lust een bijzondere tutorial van Nikkie de Jager en wordt Van de Westelaken getransformeerd door dragqueen Lady Galore.

Ook wordt er op zaterdag op NPO 1 de documentaire Het gaat niet over mij over lhbti-activist Hans Verhoeven uitgezonden. De docu volgt hem op weg naar wat de 25e editie van Pride had moeten worden, voor het coronavirus roet in het eten gooide.

Vanaf maandag 27 juli komt er iedere werkdag om 16.00 uur op het YouTube-kanaal van AvroTros een nieuwe video online van het tweede seizoen van Pride Talk. In deze We are family-reeks spreken bekende lhbti-ers met (gekozen) familieleden over hun identiteit, coming-out en acceptatie. Onder anderen Jeangu Macrooy, Nikkie de Jager en Splinter Chabot komen voorbij.