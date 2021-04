Kijkers kraken nieuw Max-programma Showcolade af: ’Dieptepunt NPO’

De show - gepresenteerd door Edsilia Rombley die als presentatrice nog wel wat waardering oogst - gaat over de kunst van het chocolade maken. De deelnemers zijn verdeeld in twee teams, geleid door Richard Kemper en Remco Veldhuis, en moeten van voorwerpen op een lopende band raden welke van chocola is gemaakt. Een aantal kijkers vindt het programma maar niets. Zo noemen ze het ’een treurnis’, ’een bizar concept’ en moet iemand er zelfs ’een beetje van huilen’.

Velen vinden het programma helemaal niet passen bij de publieke omroep. „Waarom is dit op de NPO?”. En met enig sarcasme: „Gelukkig dat er bezuinigd is op Andere Tijden, Vrije Geluiden en Boeken. Nu is er geld over voor nieuwe pareltjes als Showcolade.” Over sarcasme gesproken: het programma doet Sander Schimmelpenninck een lidmaatschap op Ongehoord Nederland overwegen: „Ik zap langs een programma van de bejaardenomroep dat Showcolade heet, met storende Engelse spatie gespeld, en ik overweeg nu het lidmaatschap van Ongehoord Nederland.”

Toch is een enkeling best content met het programma. „Wat een hoop negatieve reacties. Ik vond het wel even leuk, gewoon even simpel vermaak.”