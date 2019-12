Jelka dacht bij femisme aan ’boze, brullende en verongelijkte vrouwen’

Dat zegt Jelka in AD Magazine. Ook zelf had de actrice een bepaald idee bij het woord. „Ik had ook dat beeld van boze brullende en verongelijkte vrouwen. Maar ze hebben wel gewoon gelijk. En dat was confronterend, want tijdens de voorbereidingen merkte ik dat ik soms harder was voor vrouwen dan voor mannen. Inmiddels denk ik: worden we niet gehoord omdat we schreeuwen, of worden we schreeuwerig omdat we niet worden gehoord? Een feminist is iemand die voor gelijke rechten van mannen en vrouwen is. Niet meer en niet minder.”

Jelka, die een relatie heeft met cabaretier Henry van Loon, merkt ook dat het publiek in de zaal een idee heeft bij de betekenis van feminisme. „Als we aan het begin van de voorstelling willen weten wie er feminist is, gaan er drie handen omhoog. Vragen we daarna: wie is er voor gelijke rechten van mannen en vrouwen, dan reageert de hele zaal.”

Gelijke rechten voor mannen en vrouwen vindt Jelka ook belangrijk bij onderhandelen over haar salaris. „Ik ben er inmiddels bikkelhard in geworden. In het begin heb ik dingen gedaan voor een appel en een ei, want voor mij twintig anderen. Maar inmiddels kaart ik het aan: waarom verdient die man in een bijrol meer dan ik in de hoofdrol? Naarmate ik langer in het vak zit, durf ik dat ook. ’Het spijt me heel erg, maar hier ga ik niet mee akkoord, dan maar niet’, zeg ik dan. Vaak komen ze daarna terug met een beter bod. Ik vind het tegelijkertijd moeilijk om het hard te spelen, want ik krijg toch dat stempel van lastige vrouw. Of zeikwijf. En het wereldje is klein.”