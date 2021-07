Gwen Stefani bevestigt huwelijk via sociale media

Gwen en Blake trouwden op Sheltons ranch in Oklahoma, in een kapel die de zanger speciaal liet bouwen voor zijn huwelijk met Stefani. Het was een intieme ceremonie, waarbij familie en een aantal vrienden aanwezig waren. Op het terrein heeft Blake ook een spiksplinternieuw huis laten bouwen waarin de 'newlyweds' kunnen gaan wonen als ze niet in Los Angeles zijn.

De muzikanten leerden elkaar kennen toen ze in 2015 allebei coach waren in de Amerikaanse versie van talentenjacht The Voice. Dat jaar scheidden ze beiden van hun toenmalige wederhelften, Miranda Lambert en Gavin Rossdale. Shelton vroeg Stefani afgelopen oktober ten huwelijk.