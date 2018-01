Roxeanne Hazes in verwachting van eerste kindje

Het is voor Roxeanne de tweede keer dat ze in verwachting is, de eerste keer kreeg ze een miskraam. Ze refereert aan deze droevige gebeurtenis op social media. „Gelukkig mogen we nu het fijne nieuws delen dat het met onze huidige buikbaby goed gaat en dat we zonder rem aan het genieten zijn van deze prachtige fase.” Hoever ze is, laat Rox in het midden.

Roxeanne en Erik zijn nu iets meer dan een jaar samen. In maart vorig jaar werd de dochter van André Hazes door hem ten huwelijk gevraagd.