Griezelen met Halloween: filmtips op een rij

Natuurlijk moeten we hier beginnen met Halloween, de beroemde klassieker waar inmiddels een dertiende(!) deel van in de bioscoop draait. Om het origineel uit 1978 kan niemand heen. Regisseur en componist John Carpenter ontpopte zich tot een van de meest geliefde horrormakers, met dit verhaal over een psychopaat die uit een inrichting ontsnapt.

De ijselijk zwijgende Michael Myers, steevast bewapend met een koksmes van ruim 40 centimeter, slaat genadeloos toe in een klein Amerikaans stadje. Hoofdpersoon Laurie laat zich echter niet zomaar grijpen. De 20-jarige Jamie Lee Curtis werd in één klap wereldberoemd als ’scream queen’ en Carpenters iconische filmmuziek blijft nog altijd onder je huid kruipen. Krijg je meteen trek in meer, dan zit je goed bij Viaplay. De eerste vijf films uit de Halloween-reeks zijn daar te vinden.

Vampieren

Geestig tegengas biedt onder meer Videoland. In de nep-documentaire What we do in the shadows volgen we het dagelijks leven van een groep Nieuw-Zeelandse vampieren. Ze verschijnen voor de camera om te praten over hun onsterfelijke leven. Dat blijkt zeker niet altijd een makkelijk bestaan te zijn. Terwijl ze constant moeten zoeken naar nieuwe nekjes om in te bijten, willen ze ook gewoon een nachtclub binnen kunnen komen of moderne technologie begrijpen. En dan is er nog de groep rivaliserende weerwolven die op straat rondhangt.

Wil je meer van deze vampierlol zien, dan heeft Disney+ de komische serie die op de film werd gebaseerd. Dezelfde streamingdienst kan intussen ook bijzonder bloederig uit de hoek komen. Het veelgeprezen American horror story komt elk seizoen weer met een nieuw griezelverhaal. De ene keer kijken we mee in een gesticht of eng hotel, de andere keer volgen we een groep heksen in de moderne wereld. Met deze serie hoef je voorlopig de deur niet meer uit: er zijn inmiddels elf seizoenen.

Familieklassieker

Ook concurrent Netflix puilt uit van de griezelseries. Denk aan Stranger things, over een groep kinderen die in de jaren tachtig te maken krijgt met bovennatuurlijke gebeurtenissen. En vergeet ook zeker het sfeervolle The haunting of Hill House niet, met een belangrijke rol voor Michiel Huisman. Wist je trouwens dat een van zijn tegenspelers, Henry Thomas, als klein jongetje bekend werd met E.T.? Die familieklassieker van Steven Spielberg vind je op Prime Video en Pathé Thuis. Ook meteen een prima titel voor Halloween. Kijk maar eens hoe het buitenaardse wezentje weg wordt gesmokkeld tegen het einde.

Vrees dus niet voor het Halloweenweekend als je iets voor het hele gezin zoekt. Er is van alles te vinden. Denk aan de populaire animatiefilm Hotel Transyvlania op Netflix, waarin Dracula een overbeschermende vader blijkt te zijn.

Op Pathé Thuis vind je intussen nog de ambachtelijke poppenanimatiefilm Wallace & Gromit: The curse of the were-rabbit, die volgepakt zit met droge grapjes. Doodeng hoeft het dus echt niet altijd te zijn deze dagen. Halloween blijft immers ook gewoon een kinderfeestje.