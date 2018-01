WIDM: Keihard, chaotisch en meedogenloos

Ⓒ Michel Schnater

Let op: deze serieblog bevat spoilers! - Eindelijk is iedereen bij elkaar. Op Ron na dan, en ook zijn terugkeer in Tbilisi brengt hem niet bij de groep. Het samenzijn van negen kandidaten betekent dat De Mol nu zijn gezicht moet gaan laten zien in groepsverband. Vorige week was er slechts één kandidaat aan de zijde van De Mol, maar nu jagen acht kandidaten op de saboteur in hun midden. En bovendien: De Mol zei zelf al dat hij of zij het tijdens de eerste aflevering een beetje rustig aan deed. Wat mij betreft genoeg getreuzeld. Laat de Molwaardige ellende beginnen!