’Rob Stenders in gesprek met Veronica’

Ⓒ Ben Houdijk

Hilversum - Radio-dj Rob Stenders is in gesprek met Talpa Radio over een overstap naar Veronica. Dat melden Hilversumse bronnen aan De Telegraaf. Hij zou het gat moeten vullen dat Wilfred Genee met Veronica Inside achterlaat als die op 2 november naar de ochtend verhuist.