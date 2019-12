’Rolf Wouters terug op de buis bij SBS6’

Albert Verlinde onthult het nieuws vrijdagavond in de talkshow BEAU. „Ken je de tandenborstelshow nog? Met Rolf Wouters”, vraagt hij aan talkshowhost Beau van Erven Dorens. „Die zou terugkomen, heb ik gehoord. Serieus. Die komt volgend jaar terug op de buis. Geen grap. Jij weet dat niet. Mét Rolf Wouters. Bij Talpa, heb ik gehoord”, vertelt Albert.

Uhhh… Vergeet je tandenborstel niet! was in de jaren negentig te zien op Veronica. Het publiek van de show moest volledig klaar staan om diezelfde avond nog op vakantie te gaan naar een onbekende bestemming, want dat was de grote hoofdprijs.

Naast Uhhh... Vergeet je tandenborstel niet! maakte presentator Rolf Wouters in de jaren negentig ook furore met programma’s als Wedden, dat..? en Now or Never. In 2005 was hij voor het laatst te zien op televisie, daarna vertrok hij met zijn vrouw naar het buitenland.