Britt Dekker en Maik de Boer weer op de rode loper voor Televizier-Ring

De rode loper blijft dit jaar vanwege de coronacrisis een stuk leger dan in voorgaande jaren. Alleen de genomineerden hebben een uitnodiging gekregen voor de uitreiking van de prestigieuze televisieprijzen in Theater Carré. „Het wordt intiemer dan anders maar gelukkig is Carré goed intiem te maken”, aldus een woordvoerder van AVROTROS.

De Rode Lopershow wordt donderdag live uitgezonden na het NOS Journaal op NPO 1. Om 21.00 uur begint het gala. De ceremonie wordt gepresenteerd door Dionne Stax en Frits Sissing.