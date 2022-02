Zestig jaar Rob de Nijs in 32 platen

Albums, singles, b-kantjes, samenwerkingen, nooit eerder verschenen opnames en afwijkende versies, beschrijft De Nijs de inhoud in het voorwoord bij de box. Liefst 32 cd’s groot is deze. Een monsteruitgave, aldus de zanger, die de lezer of luisteraar eraan herinnert dat toen hij in 1962 een talentenjacht won met zijn band The Lords het piepjonge jurylid Willeke Alberti toekomst voor hem zag als artiest. „Dat dat ruim zestig jaar zou gaan duren, daar had toen waarschijnlijk niemand rekening mee gehouden.”

Bonusnummers

Natuurlijk bevat de boxset alle studioalbums van De Nijs. Van de allereerste uit 1962 (Dit is Rob de Nijs) tot de laatste (’t Is mooi geweest uit 2020). Allemaal voorzien ook van minimaal één, maar meestal meerdere bonusnummers. Maar er zijn ook diverse compilaties opgenomen, zoals een singles-overzicht 1963-1965, één schijf met al zijn Duitse singles. Op Liedjes van TV en film prijkt onder meer Kunt u me de weg naar Hamelen vertellen, meneer, de leader van de gelijknamige KRO-serie uit de jaren 70. Op de plaat Dansen 2+ zijn een aantal remixes verzameld, waaronder liefst drie van Banger hart, de nummer 1-hit waar De Nijs tot 1996 op moest wachten.

Eer

De boxset met daarin die 32 cd’s; het gewicht alleen al is indrukwekkend. Maar het is vooral de eer die iemand toekomt die zo lang actief is geweest in de Nederlandse muziek. Dit laatste is evident, blijkt ook weer uit De Nijs’ eigen woorden. „Ik heb veel carrières zien komen en net zoveel zien gaan. Nederlandstalige pop hip zien worden, maar ook weer zien verdwijnen. Als ik iets zou mogen wensen dan is het wel dat goede kwalitatieve Nederlandse liedteksten voor eeuwig in onze cultuur zullen mogen blijven bestaan.”

’Tegen beter weten in’ is nu uit.