Lievelingsfotograaf prinses Diana beschuldigd van misbruik

Testino, één van de favoriete fotografen van de Britse koninklijke familie, wordt door dertien mannelijke assistenten en modellen beschuldigd van misbruik. De incidenten gaan terug tot halverwege jaren negentig. De 63-jarige Peruaanse fotograaf zou slachtoffers hebben betast en geïntimideerd en hebben gedwongen om toe te kijken terwijl hij masturbeerde. Weber, een 71-jarige Amerikaan, wordt door vijftien modellen beschuldigd voor soortgelijke vergrijpen.

Testino is één van ’s werelds bekendste modefotografen en had gedurende zijn carrière tientallen beroemdheden voor zijn lens. Hij was de lievelingsfotograaf van prinses Diana en fotografeert nog geregeld voor het Britse koningshuis. Zo nam hij de verlovingsfoto’s van prins William en zijn vrouw Catherine en portretteerde hij vorig jaar nog prins Charles en zijn vrouw Camilla naar aanleiding van de zeventigste verjaardag van de hertogin.

Bruce Weber

Fotograaf Bruce Weber werd bekend vanwege zijn advertenties voor merken als Calvin Klein en Abercrombie & Fitch en werd daarmee een vooraanstaande fotograaf. De vijftien beschuldigingen tegen hem vertonen een vergelijkbaar patroon, van privésessies waarin hij hen vroeg zich uit te kleden en hen door ’energieoefeningen’ te leiden. Ook moesten ze zichzelf en de fotograaf aanraken, terwijl hij hun handen leidde naar waar hij ’hun energie voelde’. Model Robyn Sinclair: „Ik herinner me dat hij zijn vingers in mijn mond stak en me bij mijn intieme delen pakte. We hebben nooit seks gehad, maar er is een hoop gebeurd qua aanraking.”