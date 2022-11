Premium Het beste van De Telegraaf

Na ontmoeting in een snackbar zestig jaar getrouwd Pierre Kartner vroeg zijn Annie op tweede ’date’ ten huwelijk!

Door Evert Santegoeds Kopieer naar clipboard

Afgelopen week overleed Pierre Kartner, alias Vader Abraham, op 87-jarige leeftijd. Ⓒ Ferry de Kok

Zestig jaar lang deelde Pierre Kartner lief en leed met zijn echtgenote Annie Mol, die de frituur beheerde waar hij in de pauze van een optreden een ’broodje bal’ ging eten. Annie, die ook al langere tijd kampt met een broze gezondheid en in een verzorgingstehuis verblijft, werd niet alleen de moeder van zijn enige zoon Walter, maar ze was daarna voor de rest van zijn leven ook zijn steun en toeverlaat…. en dat was lang niet altijd gemakkelijk.