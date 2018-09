Katja Schuurman: ’Stop sucking’

Ze wil dat iedereen stopt met het zuigen van drankjes door plastic rietjes en roept daartoe op met de hashtag Stop Sucking. De reden? „Alleen al in Amerika gaan er élke dag 500 miljoen plastic rietjes doorheen! Die dragen bij aan die ellendige plastic soep in onze zee.”

Katja, die zelf op de foto een drankje drinkt met een rietje, wijst haar volgers op de mogelijke alternatieven. „Gebruik minder vaak rietjes óf deze bamboerietjes die je ook kan hergebruiken!”

De tv-persoonlijkheid zet zich al jaren in voor duurzaamheid, ondermeer door haar programma Return to Sender, door het opzetten van een Fairtrade juwelenlijn samen met Tara Elders en Bibi van der Velden en door het op de bres springen voor duurzame kleding. Ook figureerde ze afgelopen najaar in een campagne van een verzekeraar, over duurzaam beleggen.