Positie jurylid David Walliams bij Britain’s Got Talent onzeker

Een woordvoerder van de talentenjacht laat aan Britse media weten dat het „onzeker” is of Walliams weer plaatsneemt achter de jurydesk. Toen hij excuses maakte zei Walliams: „Het was nooit de bedoeling dat deze zouden worden gedeeld. Dit waren privégesprekken met vrienden. Toch spijt het me ontzettend”, liet hij weten.

Volgens een woordvoerder is er nog geen definitieve beslissing genomen over de terugkeer van Walliams, die sinds 2012 betrokken is bij het programma. „De jury van Britain’s Got Talent in 2023 wordt te zijner tijd bekendgemaakt.”