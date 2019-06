Madonna eindelijk weer om aan te horen

Madonna (60) brengt vandaag haar veertiende studioalbum uit. Ⓒ Foto Steven Klein

Madonna was na het Eurovisie Songfestival, waar ze dit jaar optrad, weer even wereldnieuws. Alleen niet op de manier waarop ze hoopte. In plaats van lof wekte de vertoning van de 60-jarige leedvermaak op. Wat één grote reclamespot had moeten worden voor haar vandaag verschijnende nieuwe album Madame X werd het tegenovergestelde. Dat dit haar beste in plaat in jaren is, wie had dat nog verwacht?