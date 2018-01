Jim Carrey in doodsangst door raketalarm Hawaï

„Ik werd vanmorgen wakker in Hawaï met nog tien minuten te leven. Het was een vals alarm maar wel een psychische waarschuwing”, twittert Carey, die president Donald Trump de schuld geeft. „Als we toestaan dat Gomorrah en zijn corrupte Republikeinse congres doorgaan met het vervreemden van de wereld zijn we op weg naar leed dat alle verbeeldingskracht te boven gaat”, waarschuwt de acteur.

Ook Jamie Lee Curtis grijpt de gebeurtenis aan om Trump aan te vallen. „Deze Hawaï-raketangst komt door jou, meneer Trump”, schrijft ze op Twitter. De actrice noemt de president vervolgens arrogant, verwaand, narcistisch, egoïstisch en een idioot.

Glee-actrice Jenna Ushkowitz‏ was op het moment van het alarm op het strand bezig met een yogasessie. „Je kunt maar beter geloven dat ik het in mijn broek deed. Stel je voor: Jenna op het strand, draait zich om en iedereen is weg. En dan op je mobieltje het bericht: dit is geen oefening, zoek een schuilplaats.”