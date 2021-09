Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuw boek op 75e verjaardag van Queen-legende Freddie Mercury wist: ’Ik word geen rockster, maar een legende!’

Zelden was een artiest zo extravagant, en getalenteerd, als Freddie Mercury. In november is het dertig jaar geleden dat de zanger overleed. Ⓒ Getty Images

„Je mag alles met mijn erfenis doen, maar laat me nooit saai overkomen.” Het was de laatste opdracht die Queen-zanger Freddie Mercury meegaf aan zijn manager Jim Beach. En saai was het zelden rond de Britse rockband die hits aan hits reeg. De flamboyante Mercury, die in november alweer dertig jaar dood is, krijgt er zondag – op zijn 75e verjaardag – een nieuw boek bij: We want more! Voor Queen en vaderland III.