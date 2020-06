’The wretched’: vlot wegkijkend horrorwerkje

Het wachten is tot de opstandige tiener Ben (John-Paul Howard) in de tweede film van de gebroeders Pierce (Deadheads) met haar te maken zal krijgen. Na een misstap die de jongen een gebroken arm opleverde, moet hij de zomer doorbrengen bij zijn vader en hem helpen in de jachthaven. Intussen begluurt hij ’s avond verveeld de buren, maakt kennis met zijn buurjongetje Dillon (Blane Crockarell) en sluit vriendschap met collega Mallory (Piper Curda).

Als Dillon op een dag doodsbang wegvlucht van zijn moeder (Zarah Mahler) en – kort nadat zij hem heeft teruggehaald – spoorloos verdwijnt, wordt Ben wantrouwend. Gek genoeg lijkt niemand zich het jongetje te kunnen herinneren. Bovendien laat zijn eigen geloofwaardigheid nogal te wensen over door een historie van drugsgebruik en ’bad trips’.

Spielberg!

Alleen Mallory weet hij geamuseerd nieuwsgierig te maken. Al gooit zij vervolgens met haar bemoeienis ook de knuppel in het hoenderhok.

In hoog tempo jaagt het regisseursduo achter The wretched de ontwikkelingen er doorheen. Vaak nogal voorspelbaar, soms ook met verrassende wendingen, lang niet altijd even logisch. Tijd om daarbij stil te staan, krijg je als kijker echter niet in dit vlot wegkijkende horrorwerkje. Daarin klinkt naast tal van andere verwijzingen (Spielberg!) ook de echo door van The Lost Boys (1987), een vroege film van de eerder deze week overleden Joel Schumacher. Een goed getimed eerbetoon dus.

✭✭✭