Paul Haenen: ’Behoefte aan saamhorigheid’

Op zijn eigen Youtube kanaal Betty Asfalt TV brengt Haenen sinds een kleine twee weken dagelijks interviews met acteurs, zangers en schrijversonder de noemer Radio Oranje, als een soort onderduik tv in de ’coronaoorlog’.

Daarnaast spreekt hij iedere avond op zijn eigen kanaal het volk toe als Dominee Gremdaat. „Juist nu is het heel belangrijk om goed te slapen. En we maken ons toch allemaal druk om wat er om ons heen gebeurt. Het is dan fijn om dat van je te kunnen laten afglijden. Om even te relativeren voor je naar bed gaat.”

Haenen is heel blij dat zijn initiatieven zo’n succes zijn: „Ik hoop dat meer regionale zenders hier op inprikken en dat we samen mooie troostrijke televisie kunnen maken.”