Bill & Ted 3 komt gewoon in augustus uit

Even leek het coronavirus de première in de weg te staan, maar de film Bill & Ted Face the Music wordt toch op 21 augustus naar buiten gebracht. Zo was dinsdag te zien in de eerste trailer van de film.

De derde Bill & Ted-film komt 29 jaar na het eerste deel uit. Keanu Reeves en Alex Winter pakken hierin hun vertrouwde vriendschap weer op, maar nu als mannen van middelbare leeftijd. Ook in de derde film reizen de twee door de tijd. Er werd al sinds 2010 aan Bill & Ted Face the Music gewerkt.