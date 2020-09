The Rock is coronavrij en gaat weer aan de slag

Johnson maakte twee weken geleden bekend dat hij en zijn gezin een besmetting hadden opgelopen. Zijn vrouw en zijn twee jonge dochters testten net als hij positief op het virus. Zij hadden overigens geen van allen zeer ernstige symptomen.

Het gezin liep het coronavirus op door contact met goede vrienden. Johnson wil zijn fans daarom waarschuwen. De acteur stopte direct met draaien en trok zich met zijn familie terug in huis.

The Rock drukte zijn fans op sociale media op het hart om hun verantwoordelijkheid te nemen tijdens de coronacrisis. „Blijf gedisciplineerd. Werk aan je immuunsysteem. Zorg dat je goed in je vel zit. Draag je masker. Bescherm je familie. Wees terughoudend in bezoek bij je thuis of andere bijeenkomsten. Blijf positief. En denk aan andere mensen.”