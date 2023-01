Koen Kardashian over kapotgesnoven neus: ’Don’t do drugs’

Al sinds donderdag houdt Koen zijn 175.000 volgers op de hoogte van alle operatie-updates. Donderdag, voordat de ingreep heeft plaatsgevonden, vertelt hij in zijn eerste story: „Oké jongens, de arts is net geweest. Die heeft alles nagecheckt en ik heb dus helemaal geen septum meer. Wat errug!” Ook volgt er een uitleg, waaruit blijkt dat er een stukje bot uit Koens ribben worden gehaald om z’n neustussenschot op te vullen. „Hij (de neus, red.) valt gewoon in, dus ja ik moest wel gewoon komen, want vroeg of laat stort dat ding zo in. Wat errug! Don’t do drugs”, aldus Koen.

Na de operatie ziet Koen er een tikkeltje toegetakeld uit. Zelf ziet hij er de humor wel van in: „Ik lijk wel Jimmy Neutron.”

Vrijdag deelt hij, nadat de arts is langs geweest, een nieuwe update. „De arts is zojuist geweest en die heeft verteld dat natuurlijk alles goed is gegaan, maar dat ze het gat niet hebben kunnen herstellen. Het gat was zo dusdanig groot, het gat in m’n neus.”

De arts heeft volgens Koen gezegd dat als ze het moesten herstellen ze met siliconen of protheses in de weer moesten, maar dat niet aanraadt zolang Koen er geen last van heeft. „De buitenkant heeft heel mooi kunnen herstellen, maar de binnenkant is een groot gapend gat. Dat komt niet meer goed.”