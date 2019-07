Roosje Kuizenga nu de ster in huis...

Presentator en acteur Bert Kuizenga heet het stokje overgedragen aan dochter Roosje, die nu de beroemdste in het gezin is. Ⓒ Instagram

BERT KUIZENGA verdween in de loop van de jaren uit beeld als presentator en acteur. Het is nu zijn dochter ROOSJE KUIZENGA die volop in de spotlights staat... als dj. Hij kan er niet mee zitten: „Dat zijn de sterren van nu.”