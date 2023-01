Britney Spears en Sam Asghari ontkennen ’manisch gedrag’

„Mensen doen een beetje raar als ze m’n vrouw zien. Iedereen is aan het filmen en doet z’n ding. Je weet hoe het gaat”, verklaart Asghari de video die van het ’incident’ uitlekte. De beelden waren gemaakt door mensen die ook aan het eten waren.

Amerikaanse media berichtten afgelopen weekend op basis van het filmpje dat Spears in het restaurant wartaal uitsloeg en dat Asghari het pand zonder haar verliet. Volgens Asghari was hij op dat moment de auto aan het halen. „Mensen dachten dat ik was vertrokken, maar dat was niet zo”, zegt hij. „Als je wilt eten en mensen gaan zitten filmen is dat respectloos.” Op Instagram deelde Asghari ook al een kort bericht waarin hij stelt dat mensen niet alles moeten geloven wat ze online lezen.

Britney deelde vandaag eveneens een bericht op sociale media waarin ze terugkomt op de gebeurtenis en stelt ’een beetje dronken’ te zijn geweest. „Ik ben zo gevleid dat ze over me praten alsof ik een maniak ben en ze daarna het lef hebben om te praten over alle negatieve dingen die in mijn verleden zijn gebeurd”, schrijft ze sarcastisch. Zondag deelde ze bovendien een video waarin ze meermaals haar middelvinger opsteekt. Hoewel ze niets bij de beelden geschreven, wordt aangenomen dat dit een reactie was op de eerdere uitgelekte beelden en de ontstane ophef.