James Middleton steunt onderzoek van ’geweldige’ zus Catherine

James, die doorgaans weinig deelt over zijn zus, plaatste een oude foto van hem met zijn hond. „Dit is geen post over honden, maar - zet je schrap - het is er een als steun voor het initiatief van mijn geweldige zus om de vijf grote vragen onder de vijf te stellen”, schrijft hij. „Als je net als ik geen kinderen hebt, kan het ook helpen om je eigen ervaringen te gebruiken voor de toekomst van de volgende generatie.”

De 5 Big Questions bestaat uit een enquête waarmee ideeën worden verzameld over het opvoeden van kinderen waarmee een basis moet worden gelegd voor de volgende generatie. De hertogin reisde de afgelopen weken langs verschillende organisaties die zich op een bepaalde manier inzetten voor kinderen.