Freek Vonk aangevallen door slang: ’Flink te pakken genomen in mijn neus’

„Voor mensen zijn ze totaal ongevaarlijk en dat is maar goed ook, want deze jongen heeft me net al flink te pakken genomen hier in mijn neus. Stoute jongen”, zegt Vonk in een video terwijl hij de bewuste kielrugslang aan de camera laat zien.

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Ⓒ Instagram

Het is lang niet de eerste keer dat Vonk gewond raakt bij opnames. Zo had hij aanvaringen met een tijgermeerval (2022), een tapijtpython (2020) en liep hij in 2017 een veelbesproken haaienbeet op.