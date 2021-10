’Harvey Weinstein draaide Robin Williams een loer’

Columns & Opinie

’Die geliktheid maakt gewoon ongelooflijk onzeker’

Hester Zitvast schrijft over dat wat haar opvalt in het nieuws en in de media. Dit keer over Nikkie Plessen die vorige week zo fanatiek met photoshop aan de slag was gegaan, dat niet alleen haar been, maar ook de boot nogal vervormd was. ’Dat hele photoshop hadden ze wat mij betreft nooit hoeven uit...