Duncan: 2020 wordt jaar met veel muziek

„Lief Europa, ik kan alle reacties, alle lieve berichten en de manier waarop jullie dansen en meezingen niet geloven”, aldus Duncan. „Het is overrompelend en hartverwarmend en het geeft mij zoveel inspiratie. Ik zie wat muziek doet met mij, met jullie, met ons allemaal. Ik heb zo hard gedroomd van deze droom, en nu leef ik hem. Ik kan niet wachten om nieuwe muziek te gaan schrijven als de tour voorbij is.”

Laurence bracht tot nu toe twee nummers uit. Met Arcade won hij in mei het Eurovisiesongfestival, in november presenteerde hij opvolger Love don’t hate it. Duncan heeft wel al meerdere malen gehint op een album.