Trey Songz werkt mee aan onderzoek naar seksueel misbruik in hotel

Zondag ontving de politie van Las Vegas een mededeling van een incident omtrent seksueel geweld dat zou hebben plaatsgevonden in de gokstad. De politie verklaart aan People dat Trey Songz daarbij betrokken zou zijn. De afdeling die zich bezighoudt met seksuele misdaden, onderzoekt de zaak. Er hebben nog geen arrestaties plaatsgevonden. Een woordvoerder van de artiest heeft nog niet gereageerd op het verzoek om commentaar van het Amerikaanse magazine.

Het is niet de eerste keer dat de zanger in aanraking komt met de politie. Begin 2020 werd hij door een vrouw aangeklaagd wegens seksueel misbruik, omdat hij haar in 2018 tijdens het uitgaan zou hebben aangerand. Vier maanden eerder werd hij aangeklaagd voor huiselijk geweld toen hij op een feestje te ver zou zijn gegaan en een vrouw sloeg die daarop met een hersenschudding in het ziekenhuis belandde. Begin dit jaar werd Trey Songz opgepakt bij een wedstrijd American Football, nadat hij een agent aanviel.