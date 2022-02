Deze kan zo in top 5 pijnlijkste Mafs-momenten

Premium TV

Roast of Hans Klok laat kijker gedesillusioneerd achter

Na de online kerstbingo op het werk konden we dinsdagavond gelijk door met de roastbingo bij The Roast of Hans Klok op Comedy Central. Grappen over de föhn? Kruisje. Over het jonge vriendje? Kruisje. Over Las Vegas en met lege zakken terug keren? Kruisje. Bijna Bingo. Over cocaïne en over doorgezaag...