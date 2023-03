Acteur John Boyega is niet meer boos om Star Wars

„In zekere zin heeft Star Wars een man van mij gemaakt”, zegt hij in de Britse krant. „De ervaringen, de leuke tijden, de goede tijden, lelijke tijden en slechte tijden maken je tot wie je bent terwijl je in deze business je weg probeert te vinden. Het was sowieso zeker interessant.”

Boyega maakte in 2015 zijn debuut als eerste zwarte stormtrooper in Star Wars: The Force Awakens en zag zijn rol in de twee opvolgende delen aanzienlijk slinken. Volgens de acteur kregen zijn witte collega’s een stuk meer tijd op camera. „Wat ik tegen Disney wil zeggen is dat ze geen zwarte personages moeten introduceren en op de markt moeten brengen als veel belangrijker voor de franchise dan dat ze zijn, om ze vervolgens opzij te schuiven”, zei Boyega in 2020 tegen de Britse editie van GQ. „Het is niet goed. Ik zeg dat heel eerlijk.”

De Brits-Nigeriaanse acteur voelde zich ook daarvoor al niet gesteund door de filmstudio’s achter Star Wars. Toen er in 2014 na zijn casting als eerste zwarte stromtrooper protest kwam van fans van de franchise, namen de studio’s het niet publiekelijk voor hem op. Toen vorig jaar hetzelfde gebeurde bij Moses Ingram in de serie Obi-Wan Kenobi, werd zij door de bedrijven wel in bescherming genomen. Boyega gaf toen te kennen blij te zijn dat zij wel gesteund werd. „Toen ik begon, was het niet echt een gespreksonderwerp waar je over kon beginnen”, zei hij. „Het was meer van: houd je maar stil, hier kan je beter niet over beginnen.”

Dat Moses beschermd werd deed hem met terugwerkende kracht goed, zei hij in een radioprogramma. „Dat ik zie dat anderen geaccepteerd worden en dat de studio’s nu zeggen ’dit is geen olifant in de kamer meer, we kunnen het erover hebben en onze zwarte acteurs steunen’, dat is fantastisch.”