Vriend Barbie: ik mag haar niet zien

Vorige week schreeuwden Jordi en Barbie hun liefde voor elkaar nog van de daken op Facebook. „Gek op jou”, liet hij weten bij een foto waarop ze zoenend te zien zijn. Maar de familie van de realityster heeft geen trek in hem. „Ik wil haar graag zien. Ik ben gisteren naar het ziekenhuis gegaan, maar daar werd ik tegengehouden. Ik kan wel stennis schoppen, maar daar schiet ik niets mee op”, zo vertelt Jordi aan het AD.

Hij heeft dan ook geen idee hoe het met zijn vriendin gaat. „Ze is al die tijd nog niet online geweest op WhatsApp.” Wie Barbie wel mag zien, is haar ex Michael, met wie ze twee kinderen heeft. Hij vloog vrijdag halsoverkop naar Nederland, nadat bekend werd dat Barbie met spoed in het ziekenhuis was opgenomen. „Voor de kinderen wil ik er gewoon zijn. Zolang ze mij nodig hebben, ben ik er voor ze”, zo vertelde hij aan Privé.