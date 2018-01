Aziz Ansari beschuldigd van seksueel wangedrag

In het artikel komt een 23-jarige fotograaf aan het woord met de fictieve naam Grace. Zij beschrijft een ongemakkelijke date in september vorig jaar in het appartement van de ster, nadat ze elkaar troffen op een afterparty van de Emmy Awards. Tijdens het avondje zou hij voortdurend geprobeerd hebben haar te betasten, terwijl zij hem naar eigen zeggen steeds probeerde te ontwijken.

De volgende dag zou ze hem gesms’t hebben dat ze zich ongemakkelijk voelde bij zijn gedrag. Daarop zou Ansari erkend hebben de situatie verkeerd begrepen te hebben op die avond zelf en zijn excuses aangeboden hebben. Babe heeft deze sms’jes op hun Instagram-account geplaatst.

Grace zegt nu met het verhaal naar buiten te komen, omdat ze tijdens het kijken naar de Golden Globes, waar Ansari een award voor beste acteur won, geloofde dat hij van haar geprofiteerd had. „Het was pijnlijk om hem een award te zien winnen. En absoluut verschrikkelijk dat hij de Time’s Up-pin droeg.”

Ansari’s vertegenwoordigers hebben nog niet op de beschuldigingen gereageerd.