Games of Thrones-sterren Kit Harington en Rose Leslie verwachten tweede kind

Hun eerste kind kregen ze begin 2021. De hoofdrolspeler van onder meer Games of Thrones zegt over zijn zoon: „Hij staat op het punt om de schok van zijn leven te krijgen, nu hij een broertje of zusje krijgt.” De weg naar de bevalling toe maakt de acteur nu op een ietwat andere manier mee. „De eerste keer waren we gedurende die negen maanden volledig in de wolken. Nu is het allemaal wat echter, we bereiden ons er wat praktischer op voor.”

Hun zoon lijkt inmiddels ook op de hoogte van wat komen gaat. „We proberen hem erop voor te bereiden. We wijzen dan bijvoorbeeld naar de buik van Rose en zeggen dat dat „mama’s baby” is. Hij wijst dan terug en zegt dat het ’zijn baby’ is.”

Harington en Leslie trouwden in 2018. De 35-jarige actrice is net als haar echtgenoot bekend van de serie Games of Thrones en speelde verder in onder meer Downton Abbey, Death on the Nile en Luther.